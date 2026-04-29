PSG - Bayern Munich : l’Allemagne n’en croit pas ses yeux de l’arbitrage

Le choc entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses avec un scénario totalement renversant et neuf buts inscrits dans une demi-finale aller déjà entrée dans la légende. Paris a fini par s’imposer au terme d’un match débridé, rythmé par des retournements de situation constants et des exploits individuels de très haut niveau. Mais au-delà du spectacle pur, une séquence précise fait aujourd’hui couler beaucoup d’encre outre-Rhin et vient presque éclipser la performance sportive. En Allemagne, l’arbitrage est au cœur des débats depuis le coup de sifflet final, avec une incompréhension grandissante autour du penalty accordé au PSG juste avant la pause. Cette décision, jugée très sévère par de nombreux observateurs allemands, a permis aux Parisiens de reprendre l’avantage au score dans un moment clé du match.

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Les ralentis montrant une main de Davies sur un centre de Dembélé n’ont pas suffi à convaincre une partie de la presse et des consultants, qui dénoncent une interprétation excessive et un tournant majeur dans la rencontre. De même que le vestiaire bavarois : « je dois revoir le penalty, et il y a eu une ou deux petites fautes que je n’ai pas comprises. Mais nous avons bien géré la situation et cela ne nous arrêtera pas, nous continuerons», explique Jonathan Tah, alors que Harry Kane a dénoncé «un pénalty plutôt malheureux» en zone mixte du Parc des Princes. Ce troisième but parisien a en effet changé la dynamique d’un duel jusque-là extrêmement équilibré, laissant un goût amer au Bayern et alimentant une polémique appelée à enfler dans les jours à venir.

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Un débat qui a envahi les plateaux télé

Les consultants et journalistes allemands n’ont pas tardé à débattre de cette action. Dès le coup de sifflet final, consultants et journalistes se sont emparés du sujet, multipliant analyses et ralentis pour décortiquer la décision de l’arbitre. Sur les chaînes sportives comme dans la presse spécialisée, beaucoup dénoncent une intervention jugée trop légère pour justifier un penalty à ce niveau de la compétition. Certains anciens joueurs parlent même d’un tournant qui a pesé lourd dans l’issue de cette première manche entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, estimant que ce fait de jeu a cassé la dynamique bavaroise juste avant la pause. « L’arbitre se trouve à cinq mètres. Le ballon ne peut que toucher sa main, vu sa trajectoire au sol, mais il tire sur sa main à deux mètres de distance. Pour moi, ce n’est pas une faute de main. Il se détourne, puis son bras se tend. Où aurait-il pu le mettre autrement ? Le fait qu’il ait les mains derrière le dos ne joue évidemment pas en sa faveur. Pour moi, ce n’est pas un penalty», a expliqué Dietmar Hamann, consultant pour Sky Sport. Même son de cloche pour son collègue Jan Age Fjörtoft : « on dit toujours que les mains doivent avoir un mouvement naturel. La règle de la main est complexe, mais il y avait matière à siffler un pénalty avec ce geste. Alors pourquoi se tourne-t-il comme ça ? ».

« Le penalty accordé à Paris était, lui aussi, très discutable, d’après les images que j’ai vues. Il semble que le ballon touche d’abord le corps puis le bras. Si c’est le cas, il n’y a pas penalty. En regardant de plus près les images, on se rend compte qu’il y a peut-être eu un autre problème», a déclaré Vincent Kompany, avant que Joshua Kimmich n’emboite le pas : « je n’ai pas revu le penalty pour la main, mais c’est surtout un coup du sort. Ce n’est pas dans l’esprit du jeu. On a joué à Madrid il y a huit ou neuf ans – j’aurais bien aimé avoir un penalty comme celui-ci aussi. C’est vraiment rageant car il n’y avait aucun adversaire pour pousser le ballon au fond des filets. Je pense qu’il faudrait ajuster la règle pour que toutes les mains dans la surface ne soient pas sanctionnées d’un penalty, car un coup de genou à la main est crucial, surtout en demi-finale de Ligue des Champions». Mais le débat ne s’arrête pas aux frontières allemandes, puisqu’en France aussi certaines voix s’élèvent pour pointer un arbitrage contestable, notamment sur une action impliquant Khvicha Kvaratskhelia en seconde période. L’ailier parisien semblait avoir été déséquilibré dans la surface sans obtenir de sanction, une décision qui nourrit un discours inverse mais tout aussi critique. Résultat, l’arbitrage se retrouve au cœur du lendemain de ce match légendaire, chacun y allant de son interprétation dans une controverse qui ne fait que prolonger l’intensité de la rencontre.