FC Barcelone : Dani Olmo est convoité en Ligue 1 !

Le FC Barcelone va vivre un mercato assez animé. Les travaux de Deco et de ses hommes de confiance vont s’articuler autour de deux chantiers principaux. D’abord, le poste de défenseur central, avec Alessandro Bastoni (Inter) comme cible numéro 1. Puis, le poste de numéro 9, où le Barça veut frapper fort pour trouver un galactique pour remplacer Robert Lewandowski. La presse catalane expliquait que même malgré une situation financière complexe, le champion d’Espagne en titre a prévu d’investir de façon conséquente pour ces deux postes, avec un budget de 130 millions d’euros de côté. Sans compter les dossiers annexes comme celui menant à Marcus Rashford par exemple.

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Et pour remplir un peu plus les caisses, il pourrait aussi y avoir des départs. Marc Casado, qui n’a pas vraiment sa place dans un secteur si concurrentiel comme le milieu, est ainsi un des principaux candidats pour une grosse vente. Il se dit aussi que le club ne retiendra pas des joueurs comme Alejandro Baldé, Jules Koundé ou Frenkie de Jong en cas de grosse proposition, venant d’Angleterre notamment.

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Olmo dit non à tout le monde

Ce qui est sûr, c’est que les joueurs blaugranas ont la cote sur le marché et que de nombreuses offres vont arriver, même pour des joueurs qui ne sont a priori pas sur le marché. Plus tôt cette semaine, la presse espagnole évoquait un intérêt prononcé de l’Arabie saoudite pour Dani Olmo, arrivé en Catalogne contre 60 millions d’euros à l’été 2024. Et bien comme l’indique Sport, une proposition est arrivée sur le bureau du joueur, auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 25 matchs de Liga cette saison. Al Qadisiyah lui a même proposé un contrat en or.

Effectivement, il aurait perçu 40 millions d’euros nets sur quatre saisons. Bien plus que ce qu’il perçoit en Catalogne. Mais Dani Olmo a dit non, puisque son seul objectif est de rester au Barça. Le média indique aussi qu’il a été approché par des clubs anglais… ainsi qu’en Ligue 1. Sans pour autant dévoiler le nom du/des club(s) français intéressé(s). Mais avec un contrat qui va jusqu’en 2030, un statut de joueur confirmé au plus haut niveau et un transfert à 60 millions d’euros il y a moins de deux ans, il est évident que son prix n’est à la portée que d’un seul club en France…