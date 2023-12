Le Havre - Nice : les compositions officielles

La seizième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel entre Le Havre et l’OGC Nice.. A domicile, les Normands s’articulent dans un 3-4-3 avec Arthur Desmas dans les cages derrière Loïc Négo, Arouna Sangante, Étienne Youté, Gautier Lloris et Christopher Operi. Oussama Targhalline et Yassine Kechta constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Mohamed Bayo est soutenu par Josué Casimir et Emmanuel Sabbi.

De leur côté, les Aiglons s’organisent dans un 4-3-3 avec Marcin Bulka qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Hichem Boudaoui, Youssouf Ndayishimiye et Pablo Rosario se retrouvent dans l’entrejeu. Gaëtan Laborde et Jeremy Boga soutiennent le buteur Evann Guessand.

Les compositions

Le Havre : Desmas - Sangante, Lloris, Youté - Négo, Targhalline, Kechta, Opéri - Casimir, Bayo, Sabbi

OGC Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Ndayishimiye, Rosario - Laborde, Guessand, Boga