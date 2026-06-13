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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : "j’ai su que j’allais avoir une chance", assure Jean-Philippe Mateta

Par Samuel Zemour
1 min.
Jean-Philippe Mateta @Maxppp

Arrivée mercredi à Boston, l’équipe de France poursuit sa préparation pour son premier match à la Coupe du Monde 2026 face au Sénégal, le 16 juin prochain à East Rutherford. Pour son premier Mondial, Jean-Philippe Mateta était présent devant la presse et a évoqué sa longue saison, marquée par son transfert avorté à l’AC Milan et par sa longue blessure. Mais le buteur de Crystal Palace a cru en sa chance d’être sélectionné.

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«Je suis très content d’être dans le groupe. Il y a une bonne ambiance. Tout se passe bien. Quand j’ai su ma date de retour sur les terrains, j’ai su que j’allais avoir une chance. Je l’ai saisi. Je vais profiter de chaque moment. On verra ce que l’avenir nous réserve. Je n’ai jamais évolué avec autant de talents. J’en profite, c’est que du bonheur», a indiqué l’attaquant des Bleus.

Pub. le - MAJ le
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