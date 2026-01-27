Le PSG ouvre la porte à d’autres recrues

Il y a un an, le Paris Saint-Germain n’avait enrôlé qu’un seul joueur lors du mercato d’hiver. Mais quel joueur ! Le club de la capitale avait lâché 70 M€ pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. Un investissement conséquent, mais payant puisque le Géorgien a été l’un des éléments-clés du parcours XXL des Rouge et Bleu en Ligue des Champions. Cette année, même constat, en termes de nombre de renforts. Les champions d’Europe 2025 viennent de se payer leur première recrue hivernale 2026 : le jeune Dro Fernandez du FC Barcelone, arrivé en échange d’environ 8 M€.

Un renfort qui plait à Willian Pacho. « Je suis très content de l’arrivée de Dro. C’est un groupe exceptionnel, à chaque fois qu’il aura besoin de nous, on sera là pour lui. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, on a envie de grandir ensemble. Le coach nous aide beaucoup, il aide à nous donner confiance et cette idée de « ce c’est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas jouer » », a-t-il déclaré cet après-midi, à la veille du choc de Ligue des Champions contre Newcastle.

Paris n’a pas clos son mercato

Après avoir refusé de parler de Dro Fernandez, Luis Enrique a enfin pu s’exprimer sur son nouveau joueur. L’occasion pour le coach espagnol de se réjouir d’une telle arrivée dans un secteur de jeu en manque d’options, mais pas seulement. Alors qu’il reste encore une petite semaine avant la fin du mercato hivernal, l’entraîneur parisien a fait savoir que le PSG restait à l’affût concernant une ou plusieurs arrivées potentielles.

« C’est la même chose pour tous les joueurs. Nous aimons signer des joueurs jeunes. Nous aimons les joueurs de qualité. Ce n’est pas facile de trouver des joueurs de qualité pour améliorer notre effectif. À l’avenir il peut être un joueur important. C’est important de rester ouvert sur le mercato. On est encore ouvert au mercato pour être prêt s’il y a une opportunité. » Reste maintenant à savoir si l’entraîneur parisien a dit ça en ayant une idée derrière la tête pour la fin du mercato…

