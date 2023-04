Thierry Henry pique une grosse colère

Thierry Henry veut faire bouger les choses contre le racisme. Désormais consultant pour CBS Sport, le champion du monde 1998 est monté au créneau pour défendre Romelu Lukaku. Le Belge, buteur sur penalty face à Benfica (0-2) ce mardi, a de nouveau posé son index sur la bouche pour répondre aux cris racistes dont il avait été victime, mardi dernier, en Coupe d’Italie face à la Juventus (1-1). S’il n’a cette fois pas été averti, l’attaquant de l’Inter Milan avait écopé d’un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion la semaine dernière. Une sanction confirmée par la ligue italienne, déplorée par Thierry Henry.

«Je reviens sur le bon sens encore. Là, ça ne peut pas être du bon sens quand tu vois ce que le gars (Lukaku, ndlr) entend et qu’il demande juste au public de se taire. Il prend un carton jaune, vraiment? A cause de ça? Pourquoi le bon sens ne vient pas jouer ici si tu as un peu d’empathie? Si tu ne sais pas ce que veut dire empathie, regarde dans un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire, a lâché l’ancien international français. J’aurais fait pire que lui si j’avais été ciblé sur un terrain. La fédération italienne maintient le carton jaune et on parle de sens commun? Sérieusement, a-t-il ajouté, avant de prendre en grippe l’UEFA, qu’il juge absente. J’en ai marre de voir ‘No to racism’ sur la manche des maillots, de ses images moches avant le début des matchs où les joueurs se mélangent en se focalisant sur le terrain. Pouvons-nous nous concentré sur d’autres endroits et voir ce que nous pouvons bien faire à ce sujet?»

