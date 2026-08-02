Pourquoi le dossier Charlie Cresswell à Rennes a-t-il autant traîné ?

Le Stade Rennais touche enfin au but pour Charlie Cresswell. Comme nous vous l’avons révélé, le défenseur central de 23 ans va quitter Toulouse pour rejoindre le club breton sous la forme d’un prêt payant de deux millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat estimée à 22,5 millions d’euros. Sa visite médicale devrait avoir lieu dans les prochains jours.

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Si les négociations se sont étirées, c’est principalement en raison des contraintes financières de Rennes. Après avoir augmenté sa masse salariale la saison passée, au risque de subir une sanction de l’UEFA, les Bretons doivent dorénavant respecter un équilibre entre ses dépenses et les revenus générés. Toulouse a ainsi accepté de différer le transfert définitif avec un prêt comprenant une obligation d’achat automatique, pour permettre à Rennes de préserver ses comptes dans l’immédiat.