Real Sociedad : une offre d'Utrecht pour Modibo Sagnan

Formé à Lens, Modibo Sagnan a vite pris la direction de l'étranger et plus particulièrement de la Real Sociedad. Prêté cette saison du côté de Tondela en D1 portugaise, le solide défenseur international olympique tricolore a réalisé une saison pleine au Portugal (27 matches - 1 but).

De quoi éveiller l'intérêt de plusieurs clubs, dont le FC Utrecht qui a fait une offre à la Real Sociedad pour l'ancien Lensois. Le club néerlandais, qui a terminé 7e du championnat d'Eredivisie, a fait du joueur de Tondela l'une de ses priorités estivales.