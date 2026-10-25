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Ligue 1

OL : Corentin Tolisso est légèrement blessé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
OL -Rennes @Maxppp
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Décidément, les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules à Lyon. Après la blessure de Loïs Openda au début du mois face au RC Lens, l’OL a également annoncé ce dimanche matin que Pavel Sulc serait absent quatre mois en raison d’une lésion du ménisque. Un terrible coup dur pour les Gones qui vont évoluer jusqu’à la prochaine trêve internationale sans véritable buteur déjà que le Tchèque faisait l’intérim à ce poste.

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Ce dimanche, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso étaient en conférence de presse à la veille du choc face au PSG, repoussé à ce lundi soir (20h30). Interrogé sur sa forme physique, le capitaine des Gones, gêné aux adducteurs, a expliqué qu’il aimerait jouer contre les Parisiens. Une chose qu’il ne peut pas garantir pour l’heure : «pour moi, ça va. J’espère pouvoir jouer demain. On verra. En tout cas, c’est sûr que je vais faire le déplacement.»

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