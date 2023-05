OM : Laure Boulleau allume Dimitri Payet

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille vit une fin de saison agitée. Outre le fait que la course à la deuxième place se complique, le club phocéen doit aussi composer avec le cas Dimitri Payet. Suspendu pour 5 matches dont 3 fermes suite à la gifle qu’il a donné à Yannick Cahuzac lors de la rencontre face à Lens, le Français devait disputer le dernier match de sa saison (voire de sa carrière) ce week-end. Mais Igor Tudor l’a écarté du groupe, tout comme Nuno Tavares, en raison d’un problème d’attitude. Un choix qui a été commenté sur le plateau du Canal Football Club, où Laure Boulleau a indiqué qu’elle appréciait Payet mais elle n’a pas hésité à le tacler.

«C’est un peu sévère. C’est Tudor, je ne suis pas surprise, on ne va pas changer le personnage. Il reste fidèle à ses idées, à sa discipline. Je suis triste pour Dimitri Payet parce qu’en plus il était dans une bonne période, il a montré ces derniers temps que ses qualités techniques auraient fait du bien à l’OM, y compris contre Lille où ça a manqué de créativité (…) Je trouve que Dimitri Payet se saborde souvent lui-même, si je peux me permettre. Il n’avait pas besoin d’avoir cette attitude là. Il sait qu’il va être suspendu, il sait qu’il va jouer peut-être son dernier match, alors montre ton envie de jouer !» Le Marseillais risque de ne pas trop apprécier la sortie de la consultante et ancienne joueuse.

