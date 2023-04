Le Barça a tranché pour İlkay Gündoğan

Libre en juin prochain, İlkay Gündoğan (32 ans) ne manquera pas de courtisans. Brillant mardi soir lors de la victoire de Manchester City face au Bayern Munich (3-0), en quart de finale aller de Ligue des Champions, l’Allemand a encore prouvé qu’il était une référence européenne à son poste. Et selon Sport, sa prestation aurait encore renforcé l’intérêt du Barça de le recruter à l’issue de la saison.

Le quotidien catalan indique que le club blaugrana satisfera les exigences salariales de l’international allemand, bien qu’elles soient colossales. En proie à de lourdes sanctions liées au non-respect du fair-play financier, le Barça a prévu de baisser de manière drastique sa masse salariale, et a déjà prévenu l’intéressé des efforts qui seront consentis pour assurer son arrivée en bonne et due forme. Selon Sport, Gundogan n’a pas non plus l’intention de filer ailleurs qu’à Barcelone, où il se voit poursuivre sa carrière.

