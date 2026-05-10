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L’ancien président du FC Barcelone fait des révélations folles sur Mbappé et Vinícius

Par Tom Courel
1 min.
Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone @Maxppp

C’est la révélation de cette fin de saison en Espagne. Josep María Bartomeu, président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, a récemment accordé une interview à ESPN en évoquant de nombreux sujets liés au club catalan et au Real Madrid. Par ailleurs, l’homme d’affaires est revenu sur les transferts de Kylian Mbappé au PSG et Vinícius Júnior dans la capitale espagnole. Et d’après lui, les deux attaquants étaient très proches d’évoluer sous la tunique azulgrana. « Vinicius s’intéressait au club, on a parlé à sa famille, à ses agents, et il y a eu un principe d’accord » a détaillé Bartomeu, avant de poursuivre. « Madrid a peut-être fait une meilleure offre que le Barça et le club a pu s’offrir Vinicius ».

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À propos de Mbappé, il a affirmé que la star était déterminée à faire son apparition au PSG, et ce, même après quelques discussions avec son père. « Monaco demandait des chiffres très élevés que le Barça pouvait payer à ce moment-là. Nous étions le club du monde qui gagnait le plus d’argent, celui qui avait les meilleurs ratios. Eh bien, la vérité est que nous étions dans une très bonne situation économique. Je me souviens avoir parlé au père de Mbappé plusieurs fois, mais le Paris Saint-Germain a beaucoup pressé Monaco et Mbappé. Je pense qu’il préférait aussi aller au PSG, une équipe française ». Des propos qui pourraient faire du bruit avant le Clasico de dimanche.

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