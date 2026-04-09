PSG : l’homme des grands soirs Khvicha Kvaratskhelia a encore frappé

Depuis son arrivée au PSG en janvier 2025 en provenance de Naples pour 80 millions d’euros, Kvaratskhelia a établi une règle simple : plus le match est grand, plus il est bon. Ligue des Champions, adversaire de prestige, ambiance électrique, il répond présent à chaque fois. La saison dernière, il avait été l’un des artisans du titre européen historique du club, marquant notamment en finale contre l’Inter (5-0). Cette saison, la dynamique est encore plus belle. En C1, il a déjà été décisif 12 fois, avec 8 buts et 4 passes décisives, meilleur bilan de l’effectif parisien. Mis sur le banc par Luis Enrique au match aller contre Chelsea, il était entré en cours de jeu et avait répondu avec une passe décisive et un doublé pour faire basculer la rencontre (5-2).

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Face à Liverpool en quarts ce mercredi, il était titulaire. Et le résultat a été le même. Dans ce match, Kvaratskhelia a été partout. Dès la première mi-temps, il n’a cessé de mettre Liverpool en danger et les Reds ne l’ont jamais véritablement maîtrisé. Preuve à la 65e puisque sur un service parfait de João Neves dans la profondeur, il a scellé la victoire des siens. Résistant au retour de Gravenberch, il a dribblé Mamardashvili dans un geste de sang-froid absolu avant de feinter les derniers défenseurs et pousser le ballon au fond. 2-0, match plié. « Je pense qu’on a eu les occasions pour marquer plus. On aurait dû marquer plus de buts. Mais je pense que c’est bien, on a fait un bon match, on va jouer à Anfield, dans une ambiance incroyable. On est prêts et on va se préparer dès aujourd’hui pour ce match retour », a-t-il réagi au micro de Canal+.

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Un modèle d’investissement

Ce qui rend Kvaratskhelia encore plus impressionnant, c’est que sa performance ne se résume pas à ce but. Son apport défensif sur le couloir gauche est tout simplement bluffant et il permet à Nuno Mendes d’une part d’être plus dangereux offensivement mais aussi d’être bien moins exposé défensivement aussi. Son volume de jeu, son activité défensive et sa capacité à se transcender sur les affiches européennes en font l’atout numéro un du PSG dans les gros chocs. Luis Enrique, lui, ne s’en est pas caché en conférence de presse. « Non, je pense que c’est le même Kvara (ndlr : en Ligue des champions et en Ligue 1), la même équipe. C’est normal, ce sont des compétitions différentes. Kvara est un joueur très jeune, mais avec beaucoup d’expérience. C’est normal d’être plus motivé. Non seulement Kvara, tous les joueurs, toute l’équipe, et avec une mentalité différente quand tu joues la compétition la plus importante d’Europe. C’est habituel de voir ça et on est contents de voir cette mentalité. On est content de la manière dont on a défendu tout le temps une équipe très forte comme Liverpool. Je me répète, mais je pense qu’on aurait mérité encore marquer au minimum un but de plus », a lancé le coach parisien.

Mercredi soir au Parc des Princes, Kvara a montré que même sans Barcola, il restait le leader de l’attaque parisienne et qu’il était capable d’élever son niveau de jeu face aux gros. Une tendance confirmée puisque depuis son arrivée à Paris, il est impliqué sur 17 buts en Ligue des Champions (11 buts, 6 passes décisives) et personne dans l’effectif ne fait mieux. Rendez-vous à Anfield mardi prochain pour la confirmation. Mais Luis Enrique peut dormir sur ses deux oreilles avec un joueur de ce niveau dans les gros matches.