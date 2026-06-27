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Coupe du Monde

Cody Gakpo et sa femme annoncent le décès de leur enfant

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cody Gakpo @Maxppp

À quelques jours du 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les Pays-Bas et le Maroc, prévu dans la nuit de lundi à mardi, Cody Gakpo traverse une épreuve personnelle particulièrement douloureuse. L’attaquant de Liverpool et de l’Oranje a annoncé, avec sa compagne Noa, la perte de leur bébé à naître. Dans un message publié sur Instagram, cette dernière a révélé que leur fils, prénommé Elijah Raphael Gakpo, était décédé pendant la grossesse. «Avec le cœur brisé, nous partageons que notre petit garçon est décédé pendant la grossesse. Merci pour tout votre soutien », a-t-elle écrit.

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Cette tragédie intervient alors que les Pays-Bas, 16es de finaliste du Mondial après avoir terminé en tête du groupe F, s’apprêtent à affronter le Maroc en 16e de finale. Cadre offensif de la sélection néerlandaise, l’ancien joueur du PSV Eindhoven avait annoncé il y a seulement quatre semaines attendre son deuxième enfant. Dans son témoignage, sa compagne évoque également un moment de recueillement à l’église avec leur fils Samuel, où la rencontre d’un enfant portant le prénom Elijah lui a apporté du réconfort. De nombreux messages de soutien ont été adressés au couple depuis l’annonce.

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