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Officiel Premier League

Fulham confirme le départ de Marco Silva

Par Kevin Massampu
1 min.
Marco Silva @Maxppp

Marco Silva et Fulham, c’est officiellement terminé. Après cinq années de bons et loyaux services, le technicien portugais quitte les Cottagers, lui qui est le grand favori pour succéder à José Mourinho sur le banc du Benfica Lisbonne. Au sein du club londonien, Silva aura notamment remporté le titre en Championship, lors de la saison 2021-2022.

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« Fulham confirme que Marco Silva quittera son poste d’entraîneur principal à Fulham cet été. C’est un poste que Silva a occupé pendant cinq ans – ce qui faisait de lui le troisième entraîneur le plus ancien de la Premier League et le cinquième de la Football League –, une période marquée par de nombreux succès », ont annoncé les pensionnaires de Craven Cottage, ce mardi.

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