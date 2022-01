MHSC : la commission de discipline annule le rouge d'Elye Wahi

Ce dimanche, Strasbourg a renversé Montpellier à la Meineau (3-1), dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Si les Alsaciens sont parvenus à s'imposer dans ce match, le carton rouge difficilement compréhensible reçu par Elye Wahi peu après l'heure de jeu (66e) a probablement joué un grand rôle dans la construction de cette victoire.

Les Héraultais n'ont pas vraiment compris cette sanction, comme peu d'observateurs du ballon rond, et ont logiquement décidé de faire appel de cette sanction. Réunie en urgence dès ce lundi, au lendemain de la partie entre le RCSA et le MHSC, la commission de discipline de la LFP a logiquement décidé de retirer le carton rouge, « après visionnage des images et rapport de l’arbitre », comme l'indique l'instance dans son communiqué.