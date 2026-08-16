Liga : pourquoi le Barça et le Real Madrid vont manquer la première journée

La Liga reprend ce week-end avec une première journée quelque peu inhabituelle : le FC Barcelone et le Real Madrid ne joueront pas. La raison est directement liée au calendrier de la Coupe du monde 2026, remportée le 19 juillet par l’Espagne. Plusieurs joueurs des deux géants espagnols ont disputé les dernières rencontres du Mondial et n’ont repris l’entraînement que récemment. Un accord entre La Liga et le syndicat des joueurs espagnols (AFE) a donc permis de reporter certains matches afin de leur garantir une période de repos et de préparation suffisante.

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Le Barça débutera ainsi sa défense du titre le dimanche 23 août à Elche, tandis que le Real Madrid de José Mourinho fera ses débuts la veille sur la pelouse de l’Espanyol. Les deux clubs enchaîneront ensuite rapidement avec une deuxième journée en milieu de semaine : Barcelone recevra l’Athletic Club le 27 août, tandis que le Real Madrid accueillera la Real Sociedad le 26. Une organisation exceptionnelle qui permet notamment à Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí ou encore Jude Bellingham et Kylian Mbappé de récupérer après leur parcours prolongé au Mondial.