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Coupe du Monde

Belgique - Sénégal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rudi Garcia sur le banc de touche du Napoli @Maxppp
Belgique Sénégal
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Ce mercredi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent. On a le droit à un sacré choc entre la Belgique et le Sénégal. Les Diables Rouges s’organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper en défense. Hans Vanaken, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne composent l’entrejeu. En pointe, Charles De Ketelaere est accompagné par Leandro Trossard et Jeremy Doku.

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De leur côté, les Lions de la Teranga s’articulent dans un 4-3-3 avec Mory Diaw dans les cages derrière Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Le milieu de terrain est assuré par Idrissa Gueye, Pape Gueye et Habib Diarra. Devant, Ismaïla Sarr est soutenu par Iliman Ndiaye et Sadio Mané.

Les compositions

Belgique :

Belgique

4-2-3-1
Officielle

Sénégal :

Sénégal

4-3-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Jeudi 2 juillet

  • Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine (2h) sur beIN Sport 1
  • Espagne - Autriche (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Vendredi 3 juillet

  • Portugal - Croatie (1h) sur beIN Sport 1
  • Suisse - Algérie (5h) sur beIN Sport 1
  • Australie - Égypte (20h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Argentine - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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