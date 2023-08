Leverkusen : Xabi Alonso prolonge jusqu’en 2026

C’est officiel. Le Bayer Leverkusen a décidé de prolonger le bail de son entraîneur, Xabi Alonso. Le nouveau contrat de l’Espagnol court désormais jusqu’au 30 juin 2026. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid avait permis aux siens de terminer à la sixième place de la dernière Bundesliga, tout en se qualifiant pour les demi-finales de l’UEFA Europa League. Invité à réagir sur cette prolongation, Alonso n’a pas caché sa joie.

«Je suis très reconnaissant de la confiance que Bayer 04 m’accorde. Le fait que nous soyons convaincus de la même idée et de la même direction dans la direction sportive assure une grande proximité et confiance entre les responsables du club et moi. C’est une très bonne base de travail. C’est une autre raison pour laquelle j’aime vraiment mon travail avec mon personnel et tous les employés de Bayer 04. Je vois la saison écoulée comme positive. Mais j’en veux plus, tout comme le club. Nous y travaillons maintenant avec détermination», précise ainsi le dirigeant du club allemand au sein d’un communiqué.