OL : Paulo Fonseca encense Loïs Openda et donne des nouvelles de Julien Duranville

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais va débuter sa campagne européenne. Sur la pelouse d’Anderlecht, les Gones tenteront de s’illustrer pour débuter au milieu en Ligue Europa. Disposant de joueurs belges dans ses rangs, le coach Paulo Fonseca a été questionné sur Loïs Openda et Julien Duranville. Il a pu mettre en avant leur importance dans l’équipe.

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«Loïs est un joueur que tout le monde connaît avec beaucoup de qualité et d’expérience. Nous sommes plus fort pour moi en attaque, car on a un joueur comme lui avec sa qualité. Julien Duranville est un bon joueur très bon en un contre un. Il avait eu des blessures, il a travaillé la dernière semaine pour revenir pour ce match, mais c’est un joueur en qui on croit pour le futur», a-t-il lâché.