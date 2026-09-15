Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

OL : Paulo Fonseca encense Loïs Openda et donne des nouvelles de Julien Duranville

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
Anderlecht Lyon

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais va débuter sa campagne européenne. Sur la pelouse d’Anderlecht, les Gones tenteront de s’illustrer pour débuter au milieu en Ligue Europa. Disposant de joueurs belges dans ses rangs, le coach Paulo Fonseca a été questionné sur Loïs Openda et Julien Duranville. Il a pu mettre en avant leur importance dans l’équipe.

La suite après cette publicité

«Loïs est un joueur que tout le monde connaît avec beaucoup de qualité et d’expérience. Nous sommes plus fort pour moi en attaque, car on a un joueur comme lui avec sa qualité. Julien Duranville est un bon joueur très bon en un contre un. Il avait eu des blessures, il a travaillé la dernière semaine pour revenir pour ce match, mais c’est un joueur en qui on croit pour le futur», a-t-il lâché.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Paulo Fonseca
Loïs Openda
Julien Duranville

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
Loïs Openda Loïs Openda
Julien Duranville Julien Duranville
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier