Algérie - Autriche : les compositions officielles

Ce dimanche, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 se conclut. On a le droit à un joli duel dans le groupe J entre l’Algérie et l’Autriche. Les Verts s’articulent dans un 4-3-3 avec Oussama Benbot dans les cages derrière Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam. Le milieu de terrain est assuré par Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza. Devant, Amine Gouiri est en pointe avec Riyad Mahrez et Farés Chaïbi dans les couloirs.

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De leur côté, les Burschen s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alexander Schlager qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Philipp Mwene en défense. Xaver Schlager et Nicolas Seiwald composent l’entrejeu. En attaque, Marko Arnautovic est soutenu par Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer.

Les compositions

Algérie : Benbot - Belghali, Mandi, Bensebaïni, Hadjam - Aouar, Bentaleb - Mahrez, Maza, Chaïbi - Gouiri

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Autriche : A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - X. Schlager, Seiwald - Schmid, Laimer, Sabitzer - Arnautovic

Dimanche 28 juin

Afrique du Sud - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Lundi 29 juin