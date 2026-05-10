OM : la belle accolade entre Beye et Greenwood

Dans une soirée déjà brûlante pour l’OM, Mason Greenwood a encore pris ses responsabilités au meilleur moment. Sur penalty après intervention de la VAR pour une main (53e), l’Anglais transforme et lance l’OM face au HAC (1-0 à la 55e), avec un poteau rentrant qui finit au fond dans une séquence aussi chanceuse que symbolique. Dans le même temps, les résultats ailleurs permettent à Marseille de remonter virtuellement à la 6e place, relançant la course à l’Europe.

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La scène marquante vient ensuite avec l’échange capté entre Mason Greenwood et Habib Beye. L’accolade entre les deux hommes n’est pas passée inaperçue, perçue comme un mélange de respect mais aussi de tension implicite dans un contexte où chaque détail compte pour l’OM. Dans une soirée sous pression, ce geste et le langage corporel de Greenwood traduisent autant la libération du but que la dimension mentale d’un match crucial pour la fin de saison marseillaise.