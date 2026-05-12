OM : Christophe Dugarry détruit complètement Habib Beye

Après la victoire au Havre, Habib Beye a vivement dénoncé le traitement médiatique autour de l’OM. Agacé par les révélations sorties cette semaine sur la mise au vert à la Commanderie, le coach marseillais a fustigé une course au mensonge et réglé ses comptes avec la presse : «ce sont des mensonges qui ne visent pas l’OM, mais des mensonges mis sur la place publique vis-à-vis d’Habib Beye. On ne parle pas de l’entraîneur de l’OM, mais de l’homme Habib Beye», avait-il expliqué. Une sortie qui n’a pas plu et notamment à Christophe Dugarry, qui n’a pas épargné le manager olympien.

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«Je ne comprends pas les propos d’Habib Beye. Vu la saison, on s’en tape de leurs états d’âme, de ce que vous pensez. Comment tu peux arriver en conférence de presse en te plaignant ? Habib, je t’apprécie, mais tu es arrivé là par chance. C’est la beauté du football. Tu expliques que tu méritais ton salaire, très bien, mais quand le bilan est aussi négatif, ne reproche rien aux journalistes parce qu’ils n’ont pas mis entraîneur de l’OM sous ton nom ? Mais tu en es là de ta paranoïa ? Tous les supporters marseillais en ont marre, et eux, ils nous racontent leurs états d’âme… ça me choque», a-t-il lourdement lâché.