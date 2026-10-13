Lamine Yamal a encore choqué tout le monde

Lamine Yamal n’en finit plus d’épater. En déplacement à Galatasaray pour la 2e journée de Ligue des Champions, le FC Barcelone s’est baladé et l’a emporté 4-1. Une fois de plus, Lamine Yamal a été prépondérant en donnant deux passes décisives, une belle réponse aux propos taquins de Mario Lemina. Forcément, les réseaux ont apprécié la nouvelle masterclass du crack espagnol.