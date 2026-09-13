Real Madrid : Yan Diomandé se fait déjà détruire par les médias !

Samedi soir, le Real Madrid s’est imposé 4-1 face au Rayo Vallecano. Une belle victoire sur le papier, mais les sensations laissées par l’équipe de José Mourinho n’ont pas forcément été positives, notamment en deuxième période, au point où on a entendu des sifflets dans les travées du Santiago Bernabéu, avant que Kylian Mbappé ne plie le match avec le quatrième but. Et tous les regards étaient tournés vers Yan Diomandé, titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Madrid. Une opportunité en or pour se montrer donc, et l’ancien de Leipzig est un peu passé à côté.

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Sans forcément être catastrophique, Diomandé a finalement fait très peu de différences. Une action où il a éliminé deux joueurs avant de repiquer puis de frapper très loin du cadre, et rien de plus à signaler. On a encore senti, par moments, qu’il joue un peu avec la peur au ventre. Si le public du Bernabéu a été assez bienveillant, l’applaudissant à sa sortie, les médias eux sont un peu plus sévères.

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Les médias en attendent bien plus

« Parlons de Diomandé. On ne sait toujours pas si c’est un crack ou non. Et quand tu as coûté 140 millions d’euros c’est un problème, même si le prix n’est pas de sa faute. Mais oui, ce prix va le poursuivre pendant longtemps. Face au Rayo, Mourinho lui a donné sa première opportunité dans le onze titulaire et il a été très discret. Au joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid, il faut demander plus que deux bonnes accélérations sur son côté », indique Marca. Dans ses notes du match, le journal pro-Madrid lui a attribué un 5/10, la pire note parmi les joueurs qui ont démarré la rencontre, et la deuxième pire note de l’équipe derrière Camavinga qui est entré à la pause et a écopé d’un 4.

« On sent de la timidité dans son jeu », résume AS, qui explique que « Diomandé a refroidi le Bernabéu », rajoutant tout de même que tout n’a pas été à jeter. Ses efforts défensifs sont aussi signalés. Son cas a aussi été évoqué sur la Cadena SER, avec un constat très clair du journaliste Antonio Romero : « sur les moments où il a joué, Diomandé ne nous a pas impressionnés. Le titulaire aujourd’hui, c’est Güler. Mais tu es obligé de faire jouer Diomandé parfois pour ne pas créer des doutes autour du joueur ». Il faut dire que le Turc est entré et a été excellent, confirmant que Diomandé est encore très loin de pouvoir rêver à une place de titulaire dans cette équipe. La concurrence de l’Ivoirien semble d’ailleurs plus être Brahim Diaz que Güler. Face à Elche mardi, à quelques jours du derby madrilène, Diomandé pourrait avoir une nouvelle opportunité de se montrer…