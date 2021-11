Portugal : la sale soirée de Danilo Pereira

Danilo Pereira (30 ans) se souviendra longtemps de Dublin. Titulaire en défense centrale aux côtés de Pepe (38 ans) en Irlande (0-0, éliminatoires du Mondial 2022), le Parisien a terriblement souffert. Le milieu de terrain de formation, aligné axe gauche dans une défense à quatre, a parfois même semblé dépassé par les accélérations de Chidozie Ogbene ou Callum Robinson, loin d'être des terreurs des surfaces européennes. Très souvent à la limite dans ses interventions, il a écopé d'un carton jaune et, surtout, il a affiché une nervosité de tous les instants et une maladresse inquiétante dans l'utilisation du ballon.

Les commentaires en ce vendredi matin sont loin d'être élogieux. «Dans l’axe de la défense, il a eu plus de travail qu’il n’en attendait. Il s’est battu comme il a pu, pas toujours de manière orthodoxe», peut-on lire dans O Jogo, plutôt clément, tandis que le Correio da Manhã souligne avant tout «sa force physique dans les duels». Record se montre un peu plus acide avec l'ancien Portista. «Certes, il a été aligné en défense centrale, ce qui n’est pas sa position naturelle, mais ne sert pas d’excuse pour tant d’erreurs. Il a perdu beaucoup trop de duels face à Ogbene», juge le quotidien sportif portugais.

Quotidien compliqué en sélection et en club

À l'issue de la rencontre, le sélectionneur portugais Fernando Santos ne s'est pas montré trop sévère, loin de là. «J’ai une confiance absolue en José Fonte, Danilo et Ruben Dias», a-t-il envoyé, alors qu'il ne pourra pas compter sur Pepe, exclu en fin de rencontre. Il y a quelques jours, en conférence de presse, Danilo expliquait se sentir aussi à l'aise en défense qu'au milieu. «Chaque joueur a ses caractéristiques. Je peux jouer dans les deux positions. Si je peux aider l'équipe, je ne sens pas de pression à l'idée de jouer en défense. C'est une position naturelle pour moi, même si je suis milieu de formation, je suis très à l'aise en défense», indiquait-il.

Sa prestation en Irlande n'illustre pas vraiment ses propos et nourrit les doutes sur une question déjà posée à Paris. Sous Thomas Tuchel, il avait affiché, déjà, des lacunes dans cette position. À l'arrivée de Mauricio Pochettino, il avait agréablement surpris en livrant de grosses prestations, contre le Bayern Munich en Ligue des Champions notamment. Mais, cette saison, c'est surtout dans une défense à 3 que le Lusitanien aux 54 sélections (2 buts) s'est montré le plus fiable. Dans une situation très concurrentielle en club et en sélection, quel que soit son poste, Danilo ne s'est pas franchement rassuré...