Everton : Rafael Benitez attend encore des recrues

Depuis l'ouverture du marché des transferts, Everton n'est pas le club le plus discret. Les Toffees de Rafael Benitez, qui a succédé à Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid, sur le banc de Goodison Park, ont ainsi déjà recruté Andros Townsend (30 ans), Demarai Gray (25 ans) ainsi que l'expérimenté Asmir Begovic (34 ans). L'ancien portier de Stoke City, de l'AC Milan ou encore de Chelsea a d'ailleurs été élu homme du match lors du triomphe d'Everton lors de la Florida Cup, face aux Colombiens de Millonarios (1-1, 10 tab à 9) dans la nuit de dimanche à lundi. Lors de ce tournoi de pré-saison, le coach espagnol en a profité pour faire le point sur le mercato de son club.

«Quand on veut un gros nom, il faut parfois arranger l'équipe pour y intégrer ce joueur. Nous cherchions des ailiers capables de transpercer les lignes et faire des passes. Nous recherchions un gardien pouvant rivaliser pour le poste de numéro 1, tout en respectant la hiérarchie actuelle (Jordan Pickford reste le numéro 1, NDLR). Je pense que pour le moment, nous sommes très contents. J'espère que nous pourrons continuer à recruter des joueurs afin de pouvoir offrir aux supporters ce qu'ils attendent et donner à l'équipe ce dont elle a besoin», a notamment confié Rafa Benitez aux organisateurs du tournoi. Le mercato estival 2021 d'Everton n'est donc pas encore terminé. Les Toffees auront besoin de renforcer leur groupe pour «prétendre à un trophée», l'objectif affiché par le technicien de 61 ans pour sa première saison chez l'ennemi historique de son ancien club, Liverpool.