Premier League

PL : la reprise lumineuse de Rayan Cherki

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rayan Cherki, passeur et buteur avec Manchester City @Maxppp
Nottingham 1-2 Man City

Manchester City a eu du mal mais a fini par l’emporter au forceps sur la pelouse de Nottingham Forest (2-1). L’homme de ce match n’est autre que Rayan Cherki, auteur de sa 7e passe décisive de la saison en championnat, faisant de lui le meilleur passeur de Premier League, puis buteur à dix minutes du terme.

CANAL+ Foot
RAYAN CHERKI ENCORE LUI POUR DÉLIVRER MANCHESTER CITY 🤯

Après sa passe décisive, le numéro 10 français s'offre peut-être le but de la victoire 🤩

#NFOMCI | #PremierLeague
Le milieu offensif a bénéficié d’un corner remisé par Gvardiol de la tête. Présent à l’entrée de la surface, l’ancien Lyonnais n’a pas hésité à prendre sa chance du droit. Sa reprise avec rebond a surpris la défense et le gardien des Reds pour offrir un avantage définitif aux Sky Blues.

Pub. le - MAJ le
