PL : la reprise lumineuse de Rayan Cherki

Manchester City a eu du mal mais a fini par l’emporter au forceps sur la pelouse de Nottingham Forest (2-1). L’homme de ce match n’est autre que Rayan Cherki, auteur de sa 7e passe décisive de la saison en championnat, faisant de lui le meilleur passeur de Premier League, puis buteur à dix minutes du terme.

Le milieu offensif a bénéficié d’un corner remisé par Gvardiol de la tête. Présent à l’entrée de la surface, l’ancien Lyonnais n’a pas hésité à prendre sa chance du droit. Sa reprise avec rebond a surpris la défense et le gardien des Reds pour offrir un avantage définitif aux Sky Blues.