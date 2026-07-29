Ligue des Champions : l’OL connaît ses adversaires potentiels en barrages

Balayé 4-0 par le Real Betis Balompié pour son dernier match de préparation, l’Olympique Lyonnais va débuter les choses sérieuses ce mardi. Les Rhodaniens défieront le Sparta Prague en Tchéquie. Le match retour est prévu en France le mardi 11 août. Une double confrontation qui pourrait offrir un barrage aux Gones s’ils parviennent à se qualifier.

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Ainsi, les Lyonnais éviteraient en cas de qualification, l’autre tête de série qui sera Bodo/Glimt ou l’Union Saint-Gilloise. Cela offrira tout de même un gros morceau. En cas de qualification en barrages, l’OL jouera soit le vainqueur d’Olympiakos - NEC Nimègue ou le vainqueur de Fenerbahçe - Sturm Graz.

Les potentiels barrages

Voie des Champions

Tête de série :

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) ou Hapoel Beer Sheva (Israël)

Dinamo Zagreb (Croatie) ou Kauno Zalgiris (Lituanie)

Celtic Glasgow (Écosse)

Slovan Bratislava (Slovaquie) ou Mjällby (Suède)

AEK Athènes (Grèce)

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Non tête de série :

Celje (Slovénie) ou Ararat-Armenia (Arménie)

LASK (Autriche)

Kairat Almaty (Kazakhstan) ou Levski Sofia (Bulgarie)

Aarhus (Danemark) ou Sabah (Azerbaïdjan)

Viking Stavanger (Norvège)

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Voie de la Ligue

Tête de série :

Olympique Lyonnais (France) ou Sparta Prague (Tchéquie)

ou Sparta Prague (Tchéquie) Bodo/Glimt (Norvège) ou Union Saint-Gilloise (Belgique)

Non tête de série :