Euro 2020 : la réponse de l'UEFA face à la polémique

Ces dernières heures, l’UEFA est au coeur de vives critiques depuis son refus d’autoriser le stade de Munich à afficher les couleurs arc-en-ciel, en soutien à la communauté LGBT, à l’occasion du match entre l’Allemagne et la Hongrie. Un signe de protestation l’encontre d’une loi votée en Hongrie portant atteinte aux personnes homosexuelles. Face à toute cette polémique, l’instance dirigeante du football européen a décidé de sortir du silence pour se justifier.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui, l’UEFA est fière de porter les couleurs arc-en-ciel. C'est un symbole qui incarne nos valeurs fondamentales, promouvant tout ce en quoi nous croyons – une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde, indépendamment de son origine, de ses croyances ou de son sexe. Certaines personnes ont interprété la décision de l'UEFA de refuser la demande de la ville de Munich d'illuminer le stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel pour un match de l'EURO 2020 comme « politique ». Au contraire, la demande elle-même était politique, liée à la présence de l'équipe de football hongroise dans le stade pour le match de ce soir contre l'Allemagne. Pour l'UEFA, l'arc-en-ciel n'est pas un symbole politique, mais un signe de notre ferme engagement en faveur d'une société plus diversifiée et inclusive », indique le communiqué.