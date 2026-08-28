PSG : le groupe pour Lille avec un absent surprise

Ce soir, le Paris Saint-Germain se rend à Lille pour tenter de remporter son premier match de Ligue 1 de la saison. Pour ce faire, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs. Sans surprise, plusieurs absents sont à signaler.

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En instance de départ, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont toujours mis à l’écart. Nuno Mendes continue de purger sa suspension, tandis qu’Ousmane Dembélé a été mis au repos jusqu’à lundi. En revanche, il y a un absent que l’on n’attendait pas forcément : João Neves. Selon Le Parisien, le Portugais n’est pas blessé, simplement malade.