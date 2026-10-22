OM : Bruno Genesio réfute l’idée du match de la dernière chance

L’Olympique de Marseille est sous pression avant d’affronter Sturm Graz, ce jeudi soir, en Ligue Europa. Défaits à deux reprises en autant de journées, les Olympiens espèrent capitaliser sur la confiance obtenue en championnat sur leurs dernières sorties pour enfin gagner cette saison en C3. En avant-match, Bruno Genesio a néanmoins estimé que son équipe pouvait encore accéder au top 24, synonyme de barrages, même en cas de défaite face aux Autrichiens.

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« Est-ce que c’est le match de la dernière chance ? Je ne pense pas. Les deux premiers matchs, on a joué contre deux des équipes les plus fortes. Il restera Leverkusen et puis, il y aura des équipes plus à notre portée, a confié le technicien français au micro de Canal+. On sait qu’il faut entre 10 et 12 points pour sortir des 24. Tout ça sera encore jouable. D’abord, il faut prendre des points pour avancer dans cette compétition. Mais aussi continuer à engranger de la confiance, comme on a fait à Angers (2-5, dimanche) ou les victoires nous font du bien aussi. »