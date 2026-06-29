OM : l’énorme salaire offert à Mason Greenwood

Mason Greenwood (24 ans) est toujours un joueur de l’OM. Mais pour combien de temps ? Ce n’est pas un secret, le club phocéen comme l’Anglais sont prêts à se séparer. Mais pas à n’importe quel prix puisque Marseille espère récolter 55 M€. Ce qui est jugé élevé par l’AS Roma, qui cherche la bonne formule pour convaincre les Olympiens qui doivent trouver de l’argent rapidement.

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La Louve, qui s’est déjà entendue avec l’ancien de MU, a proposé un salaire de 4,5 M€ nets par an. Mais elle fait face à la concurrence de Fenerbahçe, qui ne lâche pas le morceau. Le Corriere dello Sport révèle que l’écurie turque a offert au joueur entre 7 à 8 M€ nets par saison. La balle est dans le camp de Greenwood et de l’OM.