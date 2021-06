EdF : Olivier Giroud rassure sur son état de forme

La suite après cette publicité

Peu utilisé, notamment en deuxième partie de saison, avec Chelsea (31 matchs au total, 38 minutes en moyenne par rencontre), Olivier Giroud (34 ans) a malgré tout été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020 (11 juin - 11 juillet) avec l'équipe de France. En conférence de presse ce dimanche, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui n'a plus disputé plus de 60 minutes dans un match depuis le mois de mars, a tenu à rassurer tout le monde sur sa condition physique, à quelques jours du début de la compétition.

« La préparation écourtée, notamment avec la finale de Ligue des Champions (Giroud, Kanté et Zouma ont rejoint le groupe France plus tard à Clairefontaine, NDLR). Maintenant je me sens très bien physiquement. J'ai toujours très bien bossé à Chelsea, notamment ces trois derniers mois, où mon temps de jeu a été plus faible. Je n'ai, je pense, pas beaucoup de retard par rapport à mes coéquipiers si ce n'est la compétition. Je persiste à croire que je suis bien, et je vais tout faire pour être dans les clous. Bientôt 35 ans, mais en pleine bourre ! »