L’ASSE fonce sur Mamour Ndiaye

Formé à la réputée académie Oslo de Dakar, Mamour Ndiaye s’affirme de plus en plus comme l’un des grands espoirs à son poste. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, ce gardien de but doté d’une envergure impressionnante s’était officiellement engagé avec Sarpsborg, en première division norvégienne, en octobre 2023 à l’issue d’un essai concluant de trois mois. Depuis, l’international U20 sénégalais (4 sélections) a parfaitement su saisir sa chance pour s’imposer. Malgré son jeune âge (20 ans), il a déjà accumulé une très solide expérience en disputant 43 rencontres sous les couleurs de la formation scandinave. Actuellement lié à son club jusqu’en décembre 2027, Ndiaye affiche une marge de progression indéniable qui commence logiquement à attirer les regards sur le marché des transferts.

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Et c’est du côté de la France que la situation du jeune portier mérite d’être suivie avec la plus grande attention. Selon des sources proches du dossier, la piste la plus concrète à ce stade mène directement à l’AS Saint-Étienne. L’état-major forézien a en effet la ferme volonté d’instaurer une véritable concurrence à Gautier Larsonneur, installé comme titulaire indiscutable dans les buts stéphanois depuis plusieurs saisons, afin de tirer tout le groupe vers le haut. Une opportunité qui ne laisse pas le principal intéressé insensible : Mamour Ndiaye est particulièrement emballé à l’idée de relever ce défi et de porter la mythique tunique des Verts. Reste désormais aux dirigeants de l’ASSE à trouver les arguments financiers pour convaincre Sarpsborg de lâcher sa pépite.