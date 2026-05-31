PSG : la nouvelle sortie d’Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc

Présent sur BFM TV, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, est revenu sur le sacre du PSG, mais également les débordements qui ont eu lieu dans la soirée suite à la victoire du club de la capitale. Relancé sur la vente du Parc des Princes, il a également rappelé ses intentions.

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«Il faut que le PSG reste au Parc. C’est mon souhait. On a commencé à discuter de façon discrète. Mon option prioritaire est de vendre au PSG. Ils doivent mettre énormément d’argent pour avoir un Parc qui doit être aligné sur le standing sportif du club». Le message est passé.