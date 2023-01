Real Madrid : ça chauffe encore autour de Vinicius Junior

La suite après cette publicité

C’est malheureusement devenu une constante. Depuis le début de saison, Vinicius Junior se fait régulièrement siffler et insulter lorsque le Real Madrid est en déplacement. Certains supporters sont notamment agacés par son attitude et ses danses pour célébrer les buts, et justifient ainsi les nombreux quolibets qui émanent des tribunes. Le folklore diront certains… Sauf que le joueur est aussi victime d’insultes racistes, ce qui est bien entendu inacceptable et injustifiable.

Face à Valladolid vendredi, l’ailier brésilien a notamment été insulté de singe, comme le prouve une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Ce qui l’a, logiquement, passablement agacé. « Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est MA faute », a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Une réaction qui ne convainc pas grand monde

Soutenu par tous les supporters merengues et même par des fans d’autres clubs, le joueur attend donc un geste de la Liga pour mettre fin à ces évènements. L’institution présidée par Javier Tebas est vite montée au créneau. « Face à la publication de Vinicius Jr, joueur du Real Madrid, sur les réseaux sociaux, en dénonçant le manque d’action de la part de la Liga dans la lutte contre le racisme, la Liga a détecté des insultes racistes venant d’une personne, dans les tribunes du stade de Zorrilla. Ces faits seront dénoncés devant la commission antiviolence et la justice ordinaire », a expliqué le championnat espagnol dans un communiqué.

Pas de quoi convaincre les observateurs espagnols, qui, sur les réseaux sociaux, ne voient là qu’un simple communiqué pour apaiser les tensions et tenter de calmer la polémique. Le site spécialisé dans l’actu du club de la capitale espagnole Defensa Central indique que le joueur est agacé par le traitement et la persécution à son encontre, et Ancelotti aurait même dû le calmer dans les vestiaires. Le Real Madrid serait assez inquiet pour la santé mentale de son joueur et attend toujours des réactions plus fermes de la part de la Liga…