PSG : le cas Sergio Ramos a rendu fou Nasser al-Khelaïfi

Une arrivée tant attendue, mais un retour sur le terrain pas encore arrivé. Recruté par le Paris Saint-Germain cet été après la fin de son aventure au Real Madrid, Sergio Ramos a suscité beaucoup d'attentes autour de lui. L'ancien capitaine de la Casa Blanca semblait encore au top pour rendre de bons services au club de la capitale, et pourtant. Touché au mollet ou encore au genou, le joueur de 35 ans s'est longtemps entraîné à part avant de revenir à l'entraînement collectif ce mardi, alors que les autres internationaux sont partis dans leur sélection respective.

Longtemps, les Parisiens ont espéré le lancer, en vain. Son retour a à chaque fois été repoussé, petit à petit, pour finalement aujourd'hui l'attendre fin novembre. Ses blessures à répétition ont beaucoup fait parler, et le directeur sportif Leonardo avait dû faire une mise au point il y a peu au sortir de la courte victoire contre le LOSC en Ligue 1 (2-1) : «Sergio Ramos, c'est la presse espagnole qui joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul alors vous les aidez. Mais ce n'est pas comme ça, on est en chemin, on savait tout. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, on sait ce qu'il se passe.»

Sergio Ramos voulait lui déjà rejouer

Oui mais voilà, le board parisien ne savait peut-être pas tout finalement. Et la situation de l'international espagnol (180 sélections, 23 buts) n'a pas plu à tout le monde. D'après les informations de L'Equipe, le président du Paris SG Nasser al-Khelaïfi n'a pas apprécié de voir Sergio Ramos être souvent forfait, et donc que son retour à la compétition soit à chaque fois reporté. Car avec un salaire annuel net de 6 millions d'euros, l'addition passe mal. Le boss parisien a d'ailleurs «demandé des explications» comme l'écrit le quotidien sportif.

Le cas Sergio Ramos ne fait donc pas que des heureux du côté du Parc des Princes, même si le principal concerné commence à entrevoir le bout du tunnel. D'ailleurs, toujours d'après nos confrères, l'ancien défenseur madrilène aurait tout simplement déjà fait sa première apparition avec le PSG s'il avait été le seul à décider... Malheureusement, ses nombreux pépins physiques, et le staff médical parisien, l'ont obligé à prendre son temps pour revenir petit à petit. Et peut-être aider le PSG cette saison ? Réponse certainement dès la fin du mois.