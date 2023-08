Man Utd : Mason Greenwood sera fixé très bientôt

Après l’abandon des poursuites pour tentative de viol et d’agression en février dernier, Mason Greenwood (21 ans) n’est pas sorti d’affaire à Manchester United. Les Red Devils prennent leur temps et mènent une enquête interne afin d’en savoir plus à son sujet et sur les accusations et prendre la meilleure décision, à savoir le réintégrer ou s’en débarrasser. Récemment, les Mancuniens ont décidé de ne pas lui attribuer de numéro pour la saison. On pouvait penser alors qu’il s’en irait.

Mais les pensionnaires d’Old Trafford n’ont pas encore tranché. The Athletic explique que les Red Devils vont retarder l’annonce de leur décision. Il est possible qu’ils tranchent avant la trêve internationale de septembre, soit dans environ trois semaines. Greenwood, qui a toujours nié les accusations dont il a fait l’objet, attend que son sort soit scellé.