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Bayern Munich : accord trouvé avec Ismaël Saibari

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Ismael Saibari @Maxppp

Du haut de ses 25 ans, Ismael Saibari a encore une fois régalé du côté du PSV Eindhoven cette saison. L’international marocain a affiché des statistiques assez impressionnantes avec 19 buts et 9 passes décisives en 37 matches avec la formation néerlandaise. De quoi être élu, de loin, meilleur joueur d’Eredivisie cette saison et surtout d’attiser les convoitises cet été.

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Dans ce sens, si le PSG avait pris des renseignements il y a quelques mois, c’est bien le Bayern Munich qui avait semblé le plus intéressé avec une approche concrète. Et preuve que le club allemand touche au but, selon nos informations, un accord vient d’être trouvé pour un contrat jusqu’en 2030 avec le joueur. Le joueur disputait d’ailleurs ce mardi soir un match de préparation au Mondial avec les Lions de l’Atlas et il a inscrit un doublé (4-0 face à Madagascar). Désormais pour la formation bavaroise, il faut se mettre d’accord avec le PSV qui attend une belle somme pour son attaquant sous contrat jusqu’en 2029.

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