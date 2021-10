Éliminatoires Mondial 2022 : le Brésil intouchable sans Neymar, l'Argentine de Lionel Messi cale au Paraguay

Le Brésil plane sur les éliminatoires du Mondial 2022 en Amérique du Sud. Les hommes de Tite ont enchaîné un 9e succès en 9 matches joués. En déplacement au Venezuela, la Canarinha, privée de Neymar suspendu, a pourtant souffert. La Vinotinto ouvrait en effet le score tôt dans la rencontre. Sur un service de Yeferson Soteldo depuis la droite, Eric Ramirez trompait la vigilance d’Alisson de la tête (1-0, 11e). La Seleção - avec Gerson, Lucas Paqueta et Fabinho titulaires dans l’entrejeu - se créait bon nombre d’occasions (Gabigol, Gabriel Jesus ou Everton Ribeiro notamment) mais péchait dans le dernier geste.

Thiago Silva pensait égaliser, mais son but de la tête sur coup franc était refusé pour une position de hors-jeu. C’est finalement Marquinhos, de la tête, sur corner qui remettait les deux sélections à égalité (1-1, 71e). Gabigol obtenait quelques instants plus tard un penalty qu’il se chargeait lui-même de transformer, tout en finesse (1-2, 85e). Le premier but en sélection A pour le goleador de Flamengo. Puis, dans le temps additionnel, Antony, qui célébrait sa première cape, profitait d’un superbe centre en retrait de Raphinha côté gauche pour inscrire le dernier but des siens (1-3, 90e +5). Plus que jamais, le Brésil est donc leader de ces éliminatoires de la Zone Amérique du Sud.

Marquinhos buteur, Messi muselé

L’Argentine, deuxième, se trouve à 8 longueurs. Les protégés de Lionel Scaloni, toujours invaincus dans ce groupe, n’ont eux pu faire mieux qu’un nul (0-0) sur la pelouse du Paraguay. Joaquin Correa, sur deux inspirations de Lionel Messi et un amour de centre d’Angel Di Maria tous deux titulaires, et Alejandro Gomez se créaient des situations chaudes pendant qu’Emiliano Martinez tenait la baraque face aux tentatives de Santiago Arzamendia, Miguel Almiron et Antonio Sanabria. La Pulga, serrée de très près au marquage toute la rencontre, ratait le cadre de près sur un coup franc malicieux en fin de première période.

Antony Silva, le portier paraguayen, réalisait 8 arrêts, comme sur une grosse frappe de Rodrigo De Paul et cet amour de frappe brossée de Papu Gomez. L’Équateur, troisième, s’imposait tranquillement à domicile face à la Bolivie (3-0), grâce notamment à un doublé d’Enner Valencia. L’affiche de la soirée entre la Colombie et l’Uruguay se terminait sur un nul (0-0), chaque sélection ayant dominé une période de la rencontre sans parvenir à faire la différence. Enfin, le Pérou renouait avec la victoire, grâce à un succès obtenu à Lima face au Chili (2-0), avec des buts signés Christian Cueva et Sergio Peña.

Les résultats de la soirée

¡Pasó la Fecha 1⃣1⃣ y estos fueron los resultados de la jornada! ⚽📝#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/CwegkViiDs — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2021

Le classement du groupe