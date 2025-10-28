Un joueur de l’Inter a tué accidentellement une personne handicapée

Dramatique nouvelle qui nous vient de Milan. Gardien remplaçant de l’Inter Milan et doublure de Yann Sommer, Josep Martinez (27 ans) a disputé 2 matches de Serie A cette saison. Le gardien espagnol, qui se rendait à l’entraînement ce matin, a été impliqué dans un accident de la route mortel. En effet, il a percuté un homme en fauteuil roulant alors qu’il était au volant de sa voiture aux alentours de 9h30 ce matin.

Ce dernier avait été victime d’un malaise et s’est retrouvé sur la route au moment où Josep Martinez était au volant. Les secours ont tenté de secourir l’homme de 81 ans qui est finalement décédé malgré des tentatives pour le réanimer. Alors qu’il devait passer en conférence de presse, le coach de l’Inter Milan Cristian Chivu a annulé la conférence de presse suite à ce tragique événement.