Ligue 1 : en infériorité numérique, l’OM craque sur le fil face à l’OL !

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour une affiche historique du championnat de France. Plus que jamais actif sur ce mercato estival, l’écurie marseillaise espérait confirmer sa belle victoire glanée face au Paris FC. Une ambition similaire à celle des Rhodaniens, auteurs d’un sans-faute depuis la reprise. Organisés en 4-2-3-1 avec la nouvelle recrue Traoré et la présence du jeune Nadir, les hommes de Roberto De Zerbi vivaient un début de match plus que chaotique.

La suite après cette publicité

Fragile défensivement, l’OM se mettait en grand danger et remerciait une première fois Rulli, décisif sur la reprise pied gauche d’Abner (15e). En 4-2-3-1, les Lyonnais posaient de gros soucis aux Phocéens et pensaient ouvrir le score lorsqu’Abner s’écroulait dans la surface olympienne. Après visionnage de la VAR, François Letexier revenait finalement sur sa décision et sanctionnait le Brésilien d’un carton jaune pour simulation (22e). Toujours aussi fragile sur le plan défensif, l’OM était logiquement puni.

L’OM plombé par sa défense

Après une nouvelle alerte et un but refusé pour une position de hors-jeu (28e), Egan-Riley commettait l’irréparable en fauchant Fofana sur une nouvelle prise de profondeur mal gérée par l’arrière-garde phocéenne. Sanctionné d’un carton rouge (29e), l’Anglais de 22 ans rejoignait les vestiaires. Nadir était lui rappelé sur le banc, en lieu et place de Cornelius. Sur un fil, l’OM s’en remettait encore à Rulli, auteur d’une nouvelle parade décisive face à Fofana (45+3e). Juste avant la pause, l’OL pensait encore ouvrir le score mais l’officiel du soir sauvait encore les Phocéens en refusant le but de Maitland-Niles pour une charge de Tessmann sur le gardien marseillais.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les visiteurs, en infériorité numérique, se réorganisaient une nouvelle fois. Dans un souci de contrôler la largeur, De Zerbi faisait monter Weah à la place de Greenwood sur l’aile droite, plaçant Garcia au poste de latéral gauche. Touché, Malick Fofana était lui remplacé par Nicolas Tagliafico. Si l’OL continuait de dominer largement les débats, Höjbjerg était lui tout proche d’ouvrir le score sur contre-attaque mais Descamps s’interposait (63e). Dans la foulée, Tessmann voyait lui sa reprise frôler le poteau de Rulli (67e).

Une rencontre qui s’animait au fil des minutes et où l’OM se montrait encore menaçant. Sur un nouveau centre de Garcia, Traoré reprenait en première intention d’une talonnade subtile mais le portier lyonnais détournait sur sa ligne (68e). Pour les 20 dernières minutes, RDZ rappelait Weah et lançait Lirola mais le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas. Il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir le Groupama Stadium exploser. Sur une nouvelle approximation de la défense marseillaise, le nouvel entrant Sulc profitait du laxisme des Phocéens, mettait sous pression Balerdi et ce dernier marquait contre son camp (1-0, 88e). Avec ce résultat, l’OL remonte au 2e rang, l’OM de son côté pointe à la 10e place.