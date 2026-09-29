L’Europe est sidérée par Michael Olise, la presse savoure le renouveau version Zidane

Michael Olise, l’Europe à ses pieds

Les Bleus se sont imposés 1-0 en Belgique hier soir, alors que Zinédine Zidane avait changé neuf joueurs au coup d’envoi. Un turnover voulu de la part du sélectionneur des Bleus qui avait expliqué vouloir voir jouer tout le monde. Mais certains ont déjà ses faveurs, Michael Olise en fait partie. “L’éclair qui éblouit”, écrit L’Equipe. Démarrer sur le banc n’avait rien d’une punition mais Olise est entré avec une envie débordante de bien faire les choses. On l’a vite senti à l’aise techniquement et son but est l’illustration parfaite de son talent. Un contrôle de l’épaule en pleine course, première prouesse technique, une conduite de balle parfaite en pleine vitesse et sous pression, deuxième prouesse, et enfin une finition parfaite dans le petit filet, troisième et dernière prouesse. Michael Olise est un joueur différent, souvent brillant en numéro 10, sûrement encore plus à l’aise sur le côté droit. Forcément, son chef-d’œuvre a dépassé les frontières. “Imprenable Olise”, titre La Gazzetta dello Sport qui commence à trembler, à 4 jours du match entre la France et l’Italie. Le journal Sport pense de son côté que “Olise se déguise en Mbappé”. Sans le Madrilène, c’est le Munichois qui a enfilé le costume de héros. Un but spécial d’un joueur différent, à tel point que Zinédine Zidane a laissé éclater sa joie sans retenue.

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La patte Zizou plaît déjà

Côté français, on a eu droit à “un vent de fraîcheur”. “Un groupe est en train de naître sous nos yeux, quelques nouveaux ont brûlé la rétine”, écrit le journal Le Parisien. Zidane n’a pas eu peur de changer quasiment toute son équipe, un choix plus que payant vu la prestation réussie des Bleus. Il faut souligner les grandes premières de 4 Bleus. Lucas Da Cunha, Andy Diouf, Jérémy Jacquet et Esteban Lepaul ont connu leur première titularisation. Le milieu de Côme a crevé l’écran, auteur d’une prestation pleine d’assurance au milieu de terrain. Da Cunha a joué avec beaucoup de caractère et de sérénité, il aurait même pu marquer pour sa première, mais sa frappe a heurté le poteau. Jacquet lui aussi a fait fort, mais on avait presque moins de doute vu ses débuts tonitruants à Liverpool et la trajectoire linéaire de sa carrière. Prestation correcte pour Andy Diouf, jamais embêté avec le ballon, mais parfois en manque de repères sur le côté gauche. En revanche, Lepaul a eu plus de mal, toujours aussi volontaire, mais peu trouvé et parfois maladroit techniquement. Le Rennais devra montrer autre chose lors des deux matches restants.

La presse italienne savoure le succès en Turquie

La Squadra Azzurra a lavé l’affront de la défaite contre la Belgique. Large succès 4-1 des Italiens en Turquie grâce à des buts de Bastoni, Frattesi, Kayode et Pio Esposito. Une victoire qui donne un vrai bol d’air à l’Italie qui en avait bien besoin pour lancer l’ère Roberto Mancini. “La Turquie a été démolie”, écrit La Gazzetta dello Sport. Malgré les nombreux changements opérés par le sélectionneur, l’Italie n’a pas tergiversé et a su prendre le meilleur sur une équipe turque en perdition à domicile. Du talent offensif, du culot, voilà ce dont avait besoin la Squadra Azzurra avant de venir au Stade de France. Roberto Mancini n’a pas boudé son plaisir après cette première victoire de sa seconde aventure avec l’Italie. "Je suis fier, tout le monde a fait un super match : on a gardé le ballon, pressé haut, cherché les espaces. Je dois féliciter les joueurs, surtout les nouveaux. La Turquie est forte, elle a fait souffrir la France et elle a un excellent entraîneur. Il est important avant tout que nos jeunes retrouvent confiance grâce aux résultats".