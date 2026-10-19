AC Milan : l’énorme coup de gueule d’Adrien Rabiot contre ses coéquipiers

Vainqueur de l’Atalanta (3-2) au terme d’une rencontre qui a failli lui échapper dans les dernières minutes, l’AC Milan n’a pas totalement convaincu Adrien Rabiot, qui a inscrit le second but. Malgré une première période réussie, les Rossoneri ont perdu le fil après la pause, permettant à leurs adversaires de revenir au score. Au coup de sifflet final, le milieu de terrain français n’a pas caché sa colère face à cette baisse de régime : « nous avons fait une très bonne première mi-temps. Puis, étrangement, en deuxième mi-temps, nous avons perdu le fil du match. Je suis en colère : si nous faisons une deuxième mi-temps comme celle-là, cela ne sert à rien de bien jouer la première. Heureusement, nous avons gagné à la fin, mais je ne sais pas si nous le méritons. Nous ne pouvons pas faire une première mi-temps comme celle-là et jouer ensuite de cette manière. »

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« Ce n’est pas physique, c’est mental. Nous menions de trois buts, puis nous avons baissé notre niveau d’attention et de concentration. Ensuite, quand on affronte une équipe de qualité, on risque aussi de se faire rejoindre et de perdre le match. Je l’avais déjà dit contre Sassuolo : je pense que nous devions travailler sur notre mentalité. Ceux qui entrent en jeu doivent aussi faire davantage et bien rentrer dans le match, selon moi. Le football, c’est comme ça : si l’on perd sa concentration, on risque de perdre les matchs. Quoi qu’il en soit, ce sont trois points extrêmement importants, donc nous sommes très contents », a ajouté l’ancien du PSG et de l’OM.