L1 : Lens floppe contre le top 10

Le RC Lens a connu une soirée catastrophique hier soir en Ligue 1. En effet, les Sang et Or se sont fait écraser par Lille dans l’antre des Dogues (3-0). Une défaite amère, qui arrange donc les affaires du PSG puisqu’il reste un solide leader durant cette fin de saison. Par ailleurs, cette fragilité se note régulièrement face aux équipes les mieux classées du championnat. Les hommes de Pierre Sage ont quelques limites dans les moments clés, que ce soit dans la finition ou dans la solidité défensive.

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En fin de compte, Lens a déjà perdu 4 de ses 6 matchs contre les équipes du Top 10 actuel en Ligue1 sur la phase retour (1 victoire, 1 nul). Une statistique qui illustre parfaitement ses difficultés à franchir un cap face aux concurrents directs. Si ce constat semble préoccupant pour le club artésien, les coéquipiers de Florian Thauvin devront aussitôt réagir pour rester dans la course aux places européennes la semaine prochaine. À l’heure actuelle, ils ont une marge avec 9 points d’avance sur le troisième (Lille).