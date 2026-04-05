Menu Rechercher
Commenter 27
Ligue 1

L1 : Lens floppe contre le top 10

Par Tom Courel
1 min.
RC Lens contre Angers @Maxppp

Le RC Lens a connu une soirée catastrophique hier soir en Ligue 1. En effet, les Sang et Or se sont fait écraser par Lille dans l’antre des Dogues (3-0). Une défaite amère, qui arrange donc les affaires du PSG puisqu’il reste un solide leader durant cette fin de saison. Par ailleurs, cette fragilité se note régulièrement face aux équipes les mieux classées du championnat. Les hommes de Pierre Sage ont quelques limites dans les moments clés, que ce soit dans la finition ou dans la solidité défensive.

La suite après cette publicité

En fin de compte, Lens a déjà perdu 4 de ses 6 matchs contre les équipes du Top 10 actuel en Ligue1 sur la phase retour (1 victoire, 1 nul). Une statistique qui illustre parfaitement ses difficultés à franchir un cap face aux concurrents directs. Si ce constat semble préoccupant pour le club artésien, les coéquipiers de Florian Thauvin devront aussitôt réagir pour rester dans la course aux places européennes la semaine prochaine. À l’heure actuelle, ils ont une marge avec 9 points d’avance sur le troisième (Lille).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier