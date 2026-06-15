Accord OL-Salzbourg pour Mads Bidstrup à hauteur de 10 M€ !

L’Olympique Lyonnais accélère son mercato estival. Soucieux de disposer rapidement d’un effectif compétitif pour préparer son troisième tour préliminaire de Ligue des champions début août, le club rhodanien a déjà bouclé l’arrivée de la pépite de l’OGC Nice, Kaïl Boudache, qui a choisi de signer son premier contrat professionnel avec les Gones. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un accord de principe a été trouvé avec le Borussia Dortmund pour Julien Duranville. Un transfert estimé à 8,5 millions d’euros, bonus compris.

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Et les Gones sont déjà en passe de boucler une troisième recrue. Comme l’avait annoncé Matthieu Louis-Jean, l’OL cherchait un milieu de terrain à bas prix : «on veut faire ces profils-là, parce qu’on n’a pas le choix. Les transferts à 15, 20 millions, c’est fini, pour le moment», expliquait le directeur sportif. Et d’après L’Equipe, les Gones ont trouvé un accord avec le Red Bull Salzburg pour le transfert de Mads Bidstrup. Le milieu de terrain danois de 25 ans va rejoindre l’OL contre une indemnité légèrement supérieure à 10 millions d’euros, hors bonus.

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Une troisième recrue pour l’OL

Apprécié pour son volume de jeu, son agressivité à la récupération et son activité au milieu de terrain, Bidstrup était ciblé depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement lyonnaise. Le capitaine de Salzbourg cette saison, décevant 3e de Bundesliga autrichienne, devrait notamment être associé à Tyler Morton dans l’entrejeu, alors que l’avenir de Tanner Tessmann semble s’écrire loin du Groupama Stadium pour la prochaine saison. Le Danois est attendu pour signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

Et alors que l’OL est toujours dans le viseur de la DNCG, le mercato va devoir être étudié au cas par cas. «On veut maîtriser ce qu’on veut faire. On veut garder un équilibre, on va garder le corps de l’équipe. On a un objectif de ventes, on a un plan avec l’UEFA et la DNCG. Pas de montant précis, ça dépendra aussi d’une qualification en Ligue des champions ou pas, en Ligue Europa ou pas», ajoutait Matthieu Louis-Jean, alors que l’avenir d’Afonso Moreira est incertain. Mais pour y voir plus clair pour la suite de son mercato, l’OL devra attendre de savoir s’il se qualifie en Ligue des Champions..