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Équipe de France : les premiers mots de Zinédine Zidane

Par Matthieu Margueritte
1 min.

C’est désormais officiel. Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien coach du Real Madrid vient d’être officiellement intronisé. Il a réservé ses premiers mots au site de la FFF.

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« Je l’ai souvent dit : il n’y a rien de plus grand que l’Équipe de France. C’est donc une joie et évidemment une grande fierté de devenir le sélectionneur de cette Équipe de France. C’est aussi une responsabilité. Je veux remercier ici le Président Philippe Diallo, le Comité exécutif et la Fédération Française de Football (FFF) pour leur confiance et saluer les quatorze années de Didier et de son staff. J’ai aussi aujourd’hui une pensée particulière pour tous mes éducateurs. Inutile de dire que j’ai beaucoup d’ambition pour l’Équipe de France ! », a confié le nouveau patron des Bleus.

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