EdF : les prochains matches des Bleus pourraient se jouer à huis clos

Alors que les instances ont décidé fin avril de mettre fin prématurément à la saison en cours, la France a été le premier pays des cinq grands championnats à retrouver du public lors de rencontres amicales. Une limite de 5000 personnes dans les enceintes de l'Hexagone a été imposée jusqu'à fin août, mais tout pourrait changer ensuite en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais concernant les prochains matches de l'équipe de France, il pourrait y avoir une exception.

D'après les informations de L'Équipe, l'UEFA pourrait en effet instaurer une règle pour les matches internationaux de septembre et octobre, à savoir les jouer, tous sans exception, à huis clos, et ce même si les conditions sanitaires sont bonnes. «L'UEFA envisage cette possibilité mais elle n'a pas encore pris de décision définitive. Si elle le décide, on obéira mais ce serait dommage», a déclaré le président de la Fédération française de football Noël Le Graët au quotidien. Une mauvaise nouvelle donc pour les Bleus, qui vont affronter la Suède (5 septembre, extérieur), la Croatie (8 septembre, domicile), le Portugal (11 octobre, domicile) et la Croatie (14 octobre, extérieur) dans le cadre de la Ligue des Nations.