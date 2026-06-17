CdM 2026, EdF : l’attitude des Bleus déclenche un clash avec Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic

Lors de son entrée à la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France a assuré contre le Sénégal (3-1). Une rencontre marquée par un début de match compliqué, très commentées sur les plateaux américains, alors que Didier Deschamps secouait ses joueurs à la pause. Par ailleurs, Landon Donovan, ancien international américain, a critiqué l’attitude des Bleus sur Fox. « La France, arrogante, un peu facile, se contente quasiment du minimum » a-t-il expliqué à la télévision. Thierry Henry, consultant pendant le tournoi, n’a pas vraiment apprécié ses propos, tout comme Zlatan Ibrahimovic.

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« Je ne comprends pas. Parce qu’on ne mène pas 1, 2 ou 3-0 après 15 minutes, il faut tenir ce genre de propos ? Concentrons-nous sur le match, nous savions tous ce qui allait se passer. Si les gens ignorent comment joue le Sénégal, à quel point il est fort, c’est leur problème » a expliqué le champion du monde 1998. Après la rencontre dans le New Jersey, l’ancien joueur de l’AC Milan a également pris la défense des Bleus de Didier Deschamps. « Les ignorants diront que c’est de l’arrogance, les personnes intelligentes de la confiance ». Tout est dit.